Как пишет Politeka.net, Кристина Горняк - жена успешного украинского телеведущего и звезды шоу "Маска" Владимира Остапчука. Жена, как и звездный супруг, ведет активно социальные сети, где за ней следят десятки тысяч фанов. А после начала войны Кристина занялась благотворительностью, а Владимир отправился защищать Украину. А в этот раз жена Остапчука поделилась нежными кадрами в своей Инсте.
На кадрах Кристина была в платье с вырезами и распущенными волосами.
"Когда думаю о том, что жизнь перевернулась прямо на 360 градусов, то очень грустно от этих мыслей. Все планы и цели просто в мгновение ока исчезли, все то, что мы себе планировали и строили годами, о чем мечтали, вот просто пришли и забрали…", - написала Кристина.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"У вас роскошные волосы! Вам очень подобают длинные волосы", "Нежно и приятно..", "Сначала строить в другой стране – очень нелегко", "Красивое фото, только 360° это та же исходная точка, а вот 180° подходит больше"
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