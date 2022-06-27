Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость в 2020 году женился на красотке Кристине после развода со своей экс-женой Еленой Войченко. У знаменитости остались от первого брака двое детей - сын и дочь. После начала войны Остапчук отправился защищать Украину, а Кристина занялась благотворительностью. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Кристина решила показать свою бабушку.
"Не могу вам не показать, как потрепалась со своей бабушкой о...", - начала жена Владимира.
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"Я сделала комплимент бабушке и она сразу рассказала мне о какой-то диете, поэтому я ее внимательно слушала. Так люблю ее, моя бабушка Дана", - продолжила Кристина.
А после этого блогерка показала совместное фото с бабушкой, Владимиром и собой.
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