Жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука Кристина Горняк показала, с кем ей удалось побеседовать, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость в 2020 году женился на красотке Кристине после развода со своей экс-женой Еленой Войченко. У знаменитости остались от первого брака двое детей - сын и дочь. После начала войны Остапчук отправился защищать Украину, а Кристина занялась благотворительностью. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Кристина решила показать свою бабушку.

"Не могу вам не показать, как потрепалась со своей бабушкой о...", - начала жена Владимира.

"Я сделала комплимент бабушке и она сразу рассказала мне о какой-то диете, поэтому я ее внимательно слушала. Так люблю ее, моя бабушка Дана", - продолжила Кристина.

А после этого блогерка показала совместное фото с бабушкой, Владимиром и собой.

Напомним, жена ведущего "Маски" Остапчука жестко раскритиковала Прагу: не понравились сервис, кухня и...

Также Politeka сообщала, что без макияжа и укладок: жена ведущего "Маски" Остапчука показала честное фото из реальной жизни

А еще Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука добавила в стильный образ нотку патриотизма