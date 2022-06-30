Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно выступала для военных, высказалась об очередных обстрелах со стороны оккупантов. Известно, что Сумская занимается помощью для украинцев и наших защитников, поэтому часто показывает новости в Инстаграм.
«Еще один трагический день… 🙏🏻Прилет ракеты в Николаеве! Люди умоляют оказать защиту и ПВО!!!» – эмоционально высказалась Ольга.
В сети также отреагировали на представленные кадры. Отметим, сама актриса оставила работу в театре на время и занялась волонтерством.
«Господи, защити Украину! 🙏Умоляю... 😭; Состояние отчаяния и бессилия уже полностью заполонило всю душу; Чтобы все ракеты вернулись в 🙏; Все ракеты вернулись в Россию; Без слез на это нельзя смотреть, сколько боли, сколько слез принесли нам эти твари! Чтобы вы все были прокляты до конца своей жизни! Вы ведь не люди! 😢» - пишут в сети.
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Ранее глава МИД РФ Лавров заявлял, что ТЦ «Амстор», куда прилетела российская ракета, якобы не работал. Вот только по данным налоговой службы Украины, в торговом центре в день теракта работало 58 кассовых аппаратов, общая выручка которых составила 2.9 млн грн.
Именно это и взбесило Ольгу, ведь все украинцы скорбят из-за ужасных обстрелов оккупантов:
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