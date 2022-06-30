Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая во время войны оставалась в Киеве и помогала волонтерам всем, чем могла, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Недавно состоялась премьера необычного моноспектакля артистки, где она играла на сцене, пела и читала.

На кадрах, которые Наталья опубликовала в своем микроблоге, можно увидеть ее можно увидеть в простом темном платье в горошки и черной накидке, ее волосы распущены, а на лице целый спектр эмоций.

В подписи к публикации Могилевская рассказала о необычном чувстве, которое испытала, стоя на сцене и играя свой моноспектакль.

"Никогда в жизни я не была настолько собой. На сцене театра я почувствовала гармонию души и счастлива, что в своей творческой жизни я не просто слышала об этом, а на самом деле почувствовала. Совпало все: мои мысли, мой опыт, мой возраст, и то, что сегодня очень нужно людям. Гениальный Рыбчинский сказал: "Наталка, это очень редкий случай. Когда тем, кто в зале, этот спектакль нужен больше, чем артисту на сцене".

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