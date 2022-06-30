Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая во время войны оставалась в Киеве и помогала волонтерам всем, чем могла, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Недавно состоялась премьера необычного моноспектакля артистки, где она играла на сцене, пела и читала.
На кадрах, которые Наталья опубликовала в своем микроблоге, можно увидеть ее можно увидеть в простом темном платье в горошки и черной накидке, ее волосы распущены, а на лице целый спектр эмоций.
В подписи к публикации Могилевская рассказала о необычном чувстве, которое испытала, стоя на сцене и играя свой моноспектакль.
"Никогда в жизни я не была настолько собой. На сцене театра я почувствовала гармонию души и счастлива, что в своей творческой жизни я не просто слышала об этом, а на самом деле почувствовала. Совпало все: мои мысли, мой опыт, мой возраст, и то, что сегодня очень нужно людям. Гениальный Рыбчинский сказал: "Наталка, это очень редкий случай. Когда тем, кто в зале, этот спектакль нужен больше, чем артисту на сцене".
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Под Киевом взорвался мост, есть жертвы: первые подробности
Жара, град и даже смерчи: погода приготовила на последний день июня серьезные испытания
Лопес покрасовалась, какой красавицей растет ее бунтарка-дочь: "Мы должны принять это"
Игорь Кондратюк удивил ответом, где и как он сейчас зарабатывает: «У меня есть...»
Напомним, "Не хочется быть наедине": Дантес после разрыва с Дорофеевой спел удивительную песню о любви, видео.
Как сообщала Politeka, "Она настолько скрывает": Ефросинина рассказала о настоящей Лесе Никитюк, видео.
Также Politeka писала, что "Они уже видели войну": Джамала показала, как живут украинские дети в чужой стране.