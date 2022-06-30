Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - легендарная итальянская актриса. Звезда была 14 лет замужем за Венсаном Касселем, но в 2014 году пара разошлась. У звезд остались двое совместных детей - Дева и Леони Кассель. Дочь уже выросла настоящей красоткой и делает первые шаги в модельной карьере. Не забывает Беллуччи и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз поделилась результатами съемки для известного глянца.

На кадрах Моника была с собранными волосами назад, а позировала в приталенном наряде.

Фанаты поставили более 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты свела меня с ума, этого достаточно", "Такая картина могла стать причиной лесного пожара!", "Вау, Замечательно", "Я люблю тебя, Моника", "Я рада, что дожила до этого", "На мой взгляд, эта фотография просто восхитительна из-за разных частей стиля. Совершенно другой, совершенно необыкновенный, полный культуры..".

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