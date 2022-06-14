Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Моники Беллуччи новые кадры появляются крайне редко, тогда как в Сети обсуждают внешность исполнительницы постоянно. Для нового проекта неизменная брюнетка неожиданно предстала в кокетливом луке с новым цветом волос.

Артистка похвасталась трендовым образом и белоснежными волнистыми локонами. Акцент Беллуччи сделала на своих пышных формах, а декольте подчеркнула роскошными украшениями с камнями.

"Моника Белуччи скользнула в образ Аниты Экберг, эффектной героини «Сладкой жизни» Феллини. Культовая сцена, где она купается в фонтане Треви, принесла ей известность, но стала ее тюрьмой", — говорит "латинская бомба" в эксклюзивном интервью.

На фан-страницах же с удовольствием обсуждают то, как сейчас выглядит Беллуччи без фотошопа и яркого макияжа. По словам актрисы, ей нравится быть естественной – она даже не сидела на диетах.

«Моника Беллуччи на коктейльной вечеринке в честь открытия бутика Cartier в Монте-Карло, Монако, 1 августа 2002 года» - сказано в подписи под кадрами. Артистка же покрасовалась в черном роскошном наряде.

Напомним, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье впечатлила формами: "Все средства хороши".

Также Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье приковала взгляды к себе: «Фигура мечты».

А еще Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в платье с вырезом козырнула прелестями: "Как на портрете".