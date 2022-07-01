Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". До 2020 года знаменитость был женат на Елене Войченко, которая ему родила дочь Эмилию и сына Эвана. В 2020 телеведущий женился на красотке Кристине. После начала войны Остапчук пошел защищать Украину, а экс-жена с детьми уехала в Канаду. После этого артист не видел и не общался с детьми, так как Елена не берет трубку от Владимира.
Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Владимир решил показать своего сына. На видео Эван игрался в бассейне с шариками.
"Фейсбук напомнил. 3 года назад. Италия. Амальфи. Мой Эван", - написал звезда под кадрами.
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