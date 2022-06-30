Популярная украинская блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая родила мужу сына Льва почти год назад, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила очаровательные кадры с потрясающего места в Хорватии, где сейчас отдыхает.
На фотографиях Даша запечатлена с сыном Львом на руках, они позируют в очень красивом месте с кристально чистым озером и горами. Перед камерой красотка появилась в стильном голубом платье до пят с открытой спиной, которое красиво подчеркнуло ее изящную фигурку. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.
В подписи к публикации Квиткова написала: "Поймала рыбку и загадала желание. Единственное на всех украинцев". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото Даши, засыпая ее с сыном комплиментами: "Какое красивое живописное место", "Очень красиво и безумно красивое платье!", "Какая удивительная красота природы", "Как это красиво. Пусть наше – одно на всех – желание как можно быстрее сбудется", "Боже, какая красота", "Вы невероятная красавица", "Такие красивые", "Так красиво", "И чтобы оно сбылось как можно быстрее", "Красота", "Какое прекрасное место".
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