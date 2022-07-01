Известная юмористическая студия "Дизель шоу" возобновила свою роботу и уже приготовила зрителям новую программу. На странице проекта в Instagram опубликовали короткий фрагмент видео, в котором можно увидеть самые яркие моменты номеров, которые вошли в выпуск.

Так, на кадрах есть звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая предстала в очень странном комическом образе, а также ее коллега Егор Крутоголов, который появился в образе женщины. Судя по видео, премьера будет веселой и насыщенной.

В подписи к публикации рассказали о будущей международной премьеру, которую приготовили: "Шоу, покорившее миллионы зрителей по всему миру! И уже завтра мы объединим абсолютно всех в любом уголке планеты! "Дизель Шоу" презентует невероятную международную премьеру, которую все ждали с неистовым нетерпением. Яркие, крутые, зажигательные номера. Неожиданные, иногда странные, но очень смешные истории. Красивые, харизматичные, невероятные любимые актеры. Все это смотрите завтра в 20:00 на нашем ютуб-канале "Юмор ICTV"! Такого события пропустить нельзя!".

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