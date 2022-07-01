Ксения Мишина показала, что ее напугало на съемках боевика.

Как пишет Politeka.net, известная актриса и главная героиня первого сезона шоу «Холостячка» поделилась в Инстаграм кадрами со съемочной площадки.

Сейчас Мишина снимается в новом фильме, в процессе чего ей пришлось столкнуться с опытом, заставляющим задуматься.

Мишина показала видео, на котором стояла на площадке в защитных наушниках. В какой-то момент за кадром раздался мужской крик, а затем прозвучала серия выстрелов.

Актриса сначала удивилась, а потом нервно рассмеялась. Судя по всему, она не ожидала услышать такие звуки.

«Когда снимаем боевик», - подписала кадры Мишина.

Впрочем, чуть позже актриса опубликовала еще одну сториз, в которой отметила, что эта ситуация заставила ее задуматься.

«На самом деле, сейчас было смешно, но мы с девочками подумали, что наши парни сейчас защищая Украину каждый день слышат такие звуки. Это просто писец. Это очень стремно…», - поделилась мыслями Мишина.

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