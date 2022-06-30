Як пише Politeka.net, Марічка Падалко - відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості підтримує українців у боротьбі з окупаційними військами росіян. Не забуває Падалко і про Instagram, де цього разу показала дітей і розповіла про місто, де вони жили 4 місяці.

"Я забрала вчора до Києва з Жовкви всіх, хто там залишався з нашої родини. За чотири місяці це містечко стало рідним для моїх дітей і особливо для моїх батьків, тому що вони ніколи не жили і фактично не були ніде на захід від Києва. Для них відкрилася ще інша Україна – затишна і зручна у всіх сеансах. Селище прийняло в перші місяці війни більше двох тисяч переселенців, при цьому своїх має тільки 15 тисяч жителів", - написала Марічка.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Не боїтеся, Марічко? все ж іноді атакують", "так тепло написали, а я навіть і не знала, що є таке місто) спасибі, поширила горизонт)", "спасибі за хороші слова про наше місто.Приїжджайте в Жовкву ще".

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