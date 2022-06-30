Популярна українська блогерка та дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка народила чоловікові сина Лева майже рік тому, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала чарівні кадри з чудового місця в Хорватії, де зараз відпочиває.

На фотографіях Даша зображена із сином Левом на руках, вони позують у дуже гарному місці з кришталево чистим озером та горами. Перед камерою красуня з'явилася в стильній блакитній сукні до п'ят із відкритою спиною, яка красиво підкреслила її витончену фігурку. Волосся дівчини розпущене та акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Впіймала рибку та загадала бажання. Єдине на всіх українців". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото Даші, засинаючи її з сином компліментами: "Яке красиве мальовниче місце", "Дуже красиво і шалено красиве плаття!", "Яка дивовижна краса природи", "Як це красиво. Нехай наша – одна на всіх - бажання якнайшвидше збудеться", "Боже, яка краса", "Ви неймовірна красуня", "Такі красиві", "Так красиво", "І щоб воно збулося якнайшвидше", "Краса", "Яке прекрасне місце" .

Нагадаємо, "Не хочеться бути наодинці": Дантес після розриву з Дорофєєвою заспівав дивовижну пісню про кохання, відео.

Як повідомляла Politeka, "Вона настільки приховує": Єфросиніна розповіла про справжню Лесю Нікітюк, відео.

Також Politeka писала, що "Вони вже бачили війну": Джамала показала, як живуть українські діти в чужій країні.