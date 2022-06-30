Як пише Politeka.net, Олена Кравець - відома українська актриса і зірка "Квартал 95". У артистки є старша дочка Маша і двійнята Катя та Іван. Після народження двійнят, коли Маші було 15, підліток з'їхала від батьків на знімну квартиру, яку знімала з подругою. Дівчині зараз 19 років і вона стала справжньою красунею. Маша обожнює танці, а також веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться багатьма цікавими кадрами, включаючи висвітлення війни в Україні.

А цього разу Маша поділилася кадрами в сторіс, де похвалилася стильним чином з двома косичками. А на ще одному сторіс дочка Кравець знімала себе на повний зріст, хвалячись в шортах стрункою фігурою перед дзеркалом.

Варто відзначити, не так давно Марія повернулася назад в Україну, адже з травня перебувала з братом і сестрою за межами України.

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