Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала сейчас находится за границей, где дает благотворительные концерты. Недавно она посетила Анталью в Турции и рассказала в Instagram о сюрпризе, который ей там устроили.
Певица рассказала, что она с музыкантами приехала поддержать детей, которые пострадали от агрессии россии. Но дети подготовили свою сюрприз, чтобы поддержать Джамалу.
"Так трогательно! Приехали чтобы поддержать детей, а они поддержали нас своим выступлением перед концертом. Всюду желто-голубые флаги, добрые слова, объятия… Как благодарность за это тепло — Sevdim Seni впервые вживую", - поделилась воспоминаниями артистка.
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Для концерта знаменитость выбрала черный комбинезон, украшенный рюшами в зоне декольте. Длинные волосы Джамалы были распущены, прическу украшал венок с красными маками и цепочками.
В комментариях пользователи сети поблагодарили ее за то, что она делает и оставили для нее несколько комплиментов.
Напомним, Джамала рассказала, где испытывает уникальные ощущения.
Как Politeka сообщала, Джамала в стильном комбинезоне взбудоражила важным объявлением.
Также Politeka писала, Джамала показала редкие фото с детьми за границей.