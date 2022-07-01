Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала, как внутренне изменилась в последнее время. В частности, она призналась на своей странице в сети Инстаграм, что впервые за 35 лет перестала что-то планировать.
"Все кто со мной давно знакомый знают, что я еще тот планер… У меня спланированные за пол года "до" – отдых, запланированные проекты и встречи, а теперь все изменилось…", - поделилась Кристина Горняк.
Она призналась, что такой опыт ей не нравится, ведь сложно так жить и не знать, что и как будет дальше. Но так теперь живет в Украине каждый житель.
"Единственное, что мы знаем точно, это то, что эту войну мы выигрываем!", - уверена жена телеведущего.
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К своему посту она опубликовала снимок на котором позировала в повседневном образе. Лук Кристины Горняк составили голубые джинсы с высокой талией, белая рубашка, бежевая сумочка и солнцезащитые очки.
Напомним, что жена Остапчука рассказала, что вгоняет ее в тоску и переживания.
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука заговорила о беспокойной ночи.
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