Она призналась, что такой опыт ей не нравится.

Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала, как внутренне изменилась в последнее время. В частности, она призналась на своей странице в сети Инстаграм, что впервые за 35 лет перестала что-то планировать.

"Все кто со мной давно знакомый знают, что я еще тот планер… У меня спланированные за пол года "до" – отдых, запланированные проекты и встречи, а теперь все изменилось…", - поделилась Кристина Горняк.

Она призналась, что такой опыт ей не нравится, ведь сложно так жить и не знать, что и как будет дальше. Но так теперь живет в Украине каждый житель.

"Единственное, что мы знаем точно, это то, что эту войну мы выигрываем!", - уверена жена телеведущего.

К своему посту она опубликовала снимок на котором позировала в повседневном образе. Лук Кристины Горняк составили голубые джинсы с высокой талией, белая рубашка, бежевая сумочка и солнцезащитые очки.

Напомним, что жена Остапчука рассказала, что вгоняет ее в тоску и переживания.

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