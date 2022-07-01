Как сообщает Politeka.net, 50-летний телеведущий, судья кулинарного шоу "Мастер шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво освещает события в стране на своей странице в Инстаграм, а также поддерживает пострадавших в результате российской агресии. Сегодня всех украинцев поразил ракетный обстрел Одесской области.

Не выдержал после происходящего и Эктор Хименес-Браво, который эмоционально отреагировал на новость.

"Я никогда не смогу принять реальность, когда утром мы читаем новости о гибели 20 человек в жилом доме. В которой дети спят в сырых подвалах, матери хоронят сыновей, а отец отдает жизнь на фронте", - признался кулинар.

Эктор Хименес-Браво признал, что первый месяц лета прошел в борьбе, но украинцы не будут запуганы, а продолжат борьбу с россиянами, которые вероломно отобрали у нас мирную жизнь.

"Мы боролись, боремся и будем бороться. Ради мира и спокойной жизни детей. Чтобы они через 10 лет не начинали свое утро с новостей о 20 погибших в жилом доме", - уверен судья "Мастер шеф".

Он также представил подборку кадров, на которых видны разрушения жилого дома, где найдены тела 20 украинцев.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.