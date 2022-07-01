Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда после 24 февраля отправился защищать Украину, а супруга Кристина занялась благотворительностью. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Владимир решил показать, как устроил романтику жене. Остапчук тихонько подошел к Кристине и громко ее поцеловал, чем испугал. Супруга в этот момент занималась готовкой на кухне.

"Моя жена и романтика это...", - написал Владимир.

Стоит отметить, что Остапчук женат на Кристине с 2020 года. До этого у Владимира была жена Елена Войченко, которая родила ему двоих детей - Эмилию и Эвана. Сейчас экс-супруга находится в Канаде с детьмим, прячась от ужасов войны.

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