Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда после 24 февраля отправился защищать Украину, а супруга Кристина занялась благотворительностью. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Владимир решил показать, как устроил романтику жене. Остапчук тихонько подошел к Кристине и громко ее поцеловал, чем испугал. Супруга в этот момент занималась готовкой на кухне.
"Моя жена и романтика это...", - написал Владимир.
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Стоит отметить, что Остапчук женат на Кристине с 2020 года. До этого у Владимира была жена Елена Войченко, которая родила ему двоих детей - Эмилию и Эвана. Сейчас экс-супруга находится в Канаде с детьмим, прячась от ужасов войны.
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