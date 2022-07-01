Злата Огневич вспомнила, как ее сестричка появилась на свет и некоторые милые моменты из проведенного в Крыму детства и юности.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич показала совместное фото со своей младшей сестрой Юлией Бордюг, которую сама певица ласково называет Джуно.

При этом поклонники Огневич в сети Инстаграм отметили, что на опубликованном снимке девушки особенно похожи друг на друга.

На фото сестры делают селфи, прижавшись головами друг к другу и нежно улыбаясь. Злата Огневич выбрала для фото белый топ и яркую синюю рубашку, а Юлия надела белую вышиванку с золотой вышивкой.

Злата Огневич вспомнила, как ее сестричка появилась на свет и некоторые милые моменты из проведенного в Крыму детства и юности. Также призналась, что очень любит свою сестру и счастлива, что она есть в ее жизни.



Подписчики Златы Огневич поспешили подчеркнуть, как сильно девушки похожи: "Вы так похожи, словно близнецы", "Такие похожие и одновременно, мне почему-то кажется, совершенно разные", "Вы похожи, как две капли воды", "Как же вы похожи и дело не только в одном типаже, но и взгляде, улыбке".

Напомним, что Огневич рассказала, как ей аукнулся поход в Карпаты.

Как сообщала Politeka, Огневич после расставания с Задворным засветилась с импозантным мужчиной.

Также Politeka писала, что Огневич проехалась на поезде и поделилась впечатлениями.



