Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно рассталась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и уже нашла новую любовь, часто делится с поклонниками ярким публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила видео, на котором она исполняет украинскую народную песню.

В ролике Надя предстала в стильном образе – на ней белая майка и светлая вязанная кофточка. Волосы певица собраны в небрежный пучок с непослушными прядями, а на лице легкий макияж. На видео звезда пронзительно исполняет украинскую народную песню "Ой, там на горі".

В подписи к публикации Дорофеева написала: "День снова начался с плохих новостей. Как это страшно! Каждый удар напоминает нам, как важно беречь свое, делать все, чтобы украинская культура звучала громче в мире".

Поклонники в восторге от исполнения Нади, ее засыпают комплиментами в комментариях: "Вау! Как красиво", "Надя, не перестаю восхищаться твоим украинским. Он тебе очень идет", "Очень красиво", "Невероятно", "Одна из любимых народных песен", "Очень красивое исполнение этой песни", "Надя, тебе очень идет украинский язык! Уж никак не могу дождаться украиноязычного альбома", "Надя, это просто лучшее что я слышала".

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