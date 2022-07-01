Популярна українська співачка та кума виконавця Дзідзьо Оля Цибульська, яка з початку війни перебралася на західну Україну, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала незвичайне відео, а у підписі до нього запропонувала шанувальникам вгадувати дату перемоги.

На кадрах Оля показала благодійний вечір у Львові, де вона виступала. Для цього заходу зірка обрала незвичайне вбрання – білі широкі штани та легку блакитну блузу з цікавим візерунком. Її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж із яскравою червоною помадою на губах.

У підписі до публікації Цибульська запропонувала шанувальникам вгадувати дату української перемоги. "Вгадай дату нашої перемоги! Давай наближати її так у коментарях. Сьогодні був особливий благодійний вечір. Збирали кошти на 10 машин нашим героям для проекту "1000 автомобілів свободи". Щеміло всередині, виливалося музикою. Сміюсь і плачу. "Такі ми всі зараз, правда? Дякую організаторам і кожному, хто залишив свій внесок у перемогу. Люблю", - написала Оля.

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