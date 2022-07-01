Відома співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни переселилася з нової квартири у Києві до Карпат, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала кумедне фото та розповіла про несподіване відкриття для себе.

На новій фотографії, яку SLAVIA зробила сама, вона позує на вулиці та весело посміхається. Перед камерою красуня з'явилася у яскравій рожевій футболці, під якою, вочевидь, немає білизни. Її волосся розпущене і недбало покладене, на обличчі легкий макіяж, а до вуха дівчина приклала гілочку черешень, наче це сережка.

У підписі до публікації Ярослава написала: "Не пропусти сезон черешень. Ти теж у дитинстві робила сережки з черешень? Я тут єдина, хто не страждає від спеки? Якщо ще люди, які люблять спеку так, як люблю її я? А ще перед вами людина, яка нещодавно говорила: TikTok? Тю (що за фігня), це не для мене. Виставила відео. За одну годину зібрала 23,4 до... У чому прикол? Підписуйтесь на мене в TikTok. Я там стежу за ЗСУ".

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