Популярная украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала, которая с начала войны вывезла детей за границу, а сама начала активно гастролировать в поддержку Украины, часто делится с поклонниками новостями из своей жизни в Instagram.

Так, в этот раз после последних жестоких событий в украинских городах, Джамала опубликовала видео, в котором показала вранье россии. Этот ролик больше направлен на заграничную аудиторию певицы, так как дублирован на английском языке. В нем официальный представитель минобороны рф игорь конашенков рассказывает о якобы поражении российской армией военного объекта в Шевченковском районе Киеве. А на видео можно увидеть тот самый "военный объект", о котором он говорит – обычная жилая многоэтажка, в которой погибли мирные люди.

В подписи к публикации Джамала написала: "Чувствую себя беспомощной и злюсь. Злюсь из-за того, что российские террористы забрасывают ракетами наши города. Целят в ТЦ, парки, дома, а потом говорят, что это все – неправда. Злюсь, потому что они спокойно спят тогда, когда украинских детей пробуждают взрывы. Только за последние дни более 20 человек погибли в торговом центре Кременчуга, 8 – в жилом доме Николаева, 4 – во дворе Харькова. Сейчас читаю новости из Одесщины – многоэтажка, 18 погибших. За что? Почему?".

Напомним, "Имела честь открыть": Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.

Как сообщала Politeka, "В чем прикол?": экс-жена Дзидзьо SLAVIA рассказала о неожиданном открытии.

Также Politeka писала, что "Такие мы все сейчас": кума Дзидзьо Цибульская предложила украинцам угадать дату победы.