Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица и участница "Евровидения", где заняла третье место. Артистка также участвовала в проекте "Маска", где ей удалось победить в образе "Солнца". А в прошлом году звездаа решила попробовать себя в качестве главной героини шоу "Холостячка". Но построить отношения с победителем Андреем Задворным ей не удалось. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Злата поделилась кадрами из салона, где над ней собиралась работать мастер.

"Те, кто имеют кудряхи или волнистое, понимают, как хочется прямые и блестящие волосы", - написала Злата.

А на новом сторис Огневич уже была после салона и впечатляла своими ровными и блестящими волосами.

"О наболевшем... Кто-то постучал в дверь, в очередной раз нашел мой адрес", - написала звезда.

Напомним, "Холостячка" Огневич в коротеньком платье с корсетом хвастнула фигурой

А еще Politeka писала, что Огневич высказала накипевшее, отправившись на новый концерт

Также Politeka сообщала, что "холостячка" Огневич проехалась на поезде и поделилась впечатлениями



