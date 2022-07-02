Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица и участница "Евровидения", где заняла третье место. Артистка также участвовала в проекте "Маска", где ей удалось победить в образе "Солнца". А в прошлом году звездаа решила попробовать себя в качестве главной героини шоу "Холостячка". Но построить отношения с победителем Андреем Задворным ей не удалось. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Злата поделилась кадрами из салона, где над ней собиралась работать мастер.
"Те, кто имеют кудряхи или волнистое, понимают, как хочется прямые и блестящие волосы", - написала Злата.
А на новом сторис Огневич уже была после салона и впечатляла своими ровными и блестящими волосами.
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"О наболевшем... Кто-то постучал в дверь, в очередной раз нашел мой адрес", - написала звезда.
Напомним, "Холостячка" Огневич в коротеньком платье с корсетом хвастнула фигурой
А еще Politeka писала, что Огневич высказала накипевшее, отправившись на новый концерт
Также Politeka сообщала, что "холостячка" Огневич проехалась на поезде и поделилась впечатлениями