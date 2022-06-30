Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич начала активно выступать с благотворительными концертами, чтобы поддержать украинцев. Артистка также освещает ситуацию по спасению пленных защитников и нередко рассказывает об обстрелах.

При этом Злата все больше внимания уделяет времени выступлениям, чтобы не только поддерживать связь с украинцами, но и оказать помощь. Артистка в этот раз показала скромный, но оригинальный образ с черным платьем и имитацией корсета.

«Мукачево. Иду к вам!» - пишет Злата под своими кадрами. Исполнительница также показала несколько роликов, которые сделали уже ее фанаты на выступление.

В маленьком черном платье звезде удалось подчеркнуть фигуру самым лучшим образом. Поклонники оценили удачный образ Златы, которая показала, ради чего усердно тренировалась в последние месяцы.

Также артистка анонсировала в Инстаграм новое выступление, которое произойдет в Мукачево.

На концерте будут собирать деньги на авто для ВСУ. Певица призвала украинцев прийти и поддержать эту акцию, ведь это очень важно.

"Приходите, приезжайте, прилетайте! И берите с собой друзей. Это очень важно... Надеюсь в поезде будет кондиционер. Книги взяла, поэтому это означает, что хоть интересно будет ехать", - обратилась Злата Огневич к украинцам.

Напомним, что Огневич рассказала, как ей аукнулся поход в Карпаты.

Как сообщала Politeka, Огневич после расставания с Задворным засветилась с импозантным мужчиной.

Также Politeka писала, что Огневич проехалась на поезде и поделилась впечатлениями.