Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала себя и ответила на вопрос о беременности.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, имеющая звание Мастер спорта Украины. Спортсменка решила пойти на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. И хоть Даша победила, построить отношения с главным героем не удалось. Зато Ульянова стала довольно успешным блогером в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч фанатов. И в этот раз блогерка решила поговорить с фанатами.

"Задайте мне вопрос", - предложила Даша.

"Что вы поняли за месяцы войны", - спросил фан.

"Я не понимала, насколько была счастлива. Как сильно я люблю свой дом. Как сильно я люблю близких. Что хочу создать семью", - ответила Даша.

"Даша, во сколько хотелось бы родить?", - спросил еще один фан.

"Интересно то, что после ответа моего о том, что я хочу создать семью, мне где-то вопросов 100 задали о том, когда я планирую ребенка рожать", - сказала Ульянова.

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