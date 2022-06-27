Даша Ульянова стала известной благодаря шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, а также на пост-шоу проекта, где рассказала о событиях после съемок. Даша и Макс не смогли быть вместе, однако девушка смогла прославиться в Инстаграм и стала общаться с поклонниками как можно чаще.

Сейчас многие интересуются жизнью Даши, спрашивают о личном, похудении и планах на будущее. Девушка начала постепенно рассказывать о себе снова и показала, как решила недавно отдохнуть и позволила себе расслабиться.

Даша показала несколько кадров, на которых успела понежиться на солнце:

«Удалось даже позагорать, но я только побелела, потому что смылся тростниковый загар» - написала Даша.

Также в своих сторис Даша показала, как выглядит без косметики, появившись в халате.

"Без перисоф/фейсапов. Посмотрите на кожу, именно после этого ухода эффект натянутой кожи. Доброе утро", - написала Даша.

Звезда легко улыбнулась и сделала селфи, сделав акцент на своем лице. А после этого показала, как собралась делать упражнение на пресс.

"Сейчас будет гореть пресс. Ну какая же она сладенькая", - написала звезда.

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