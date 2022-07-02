Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после участия в шоу "Холостяк" стала женой главного герой Никиты Добрынина, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитая красотка выложила снимки с отдыха в солнечной Хорватии, куда отправилась без мужа, а только с маленьким сыном Львом.

На новых фотографиях Даша с малышом запечатлены на небольшом пикнике в потрясающе красивом месте у озера, а на фоне видно высокие горы. Девушка разместилась на пляже у водоема, сидя на покрывале. Перед камерой она появилась в легком зеленом платье и кедах, ее волосы распущены и суть растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и безмятежный вид.

В подписи к публикации Квиткова написала: "В память про красивое, но такое чужое". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото Даши: "Боже, будто фотошоп", "Какая невероятная красота. Вы с сынишкой такие классные", "Какая красивая природа", "Какая красота, будто фотошоп", "Даже не верится, что такая красота существует", "Боже, как красиво, вы очаровательны!", "Это нереально красиво".

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