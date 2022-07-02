Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны увезла детей за границу, а сама принялись активно гастролировать по миру в поддержку Украины, поделилась в своем Instagram милым видео. В ролике младшая дочка артистки Алиса исполняет гимн Украины.

Как видно, юная красотка запечатлена в тусклом свете комнаты, она стоит с распущенными волосами и покрыв плечи большим украинским флагом. Алиса тоненьким голоском поет гимн Украины, правда в конце немного учудила и убежала из кадра.

В подписи к публикации звездная мама Оля Полякова написала: "Не знаю, что они там денацифицируют, они точно национализируют и украинизируют Украину! Наши дети хотят быть украинцами!". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео с Алисой: "Молодчина! Слава Украине!", "Малышка", "Интересно это Алиса или Валера? Но круто, так держать", "Так и есть. Мои тоже. Разговаривают, поют и гордятся, что они украинцы!", "Наши детки", "Плачу, солнышко ты молодец", "Финал неожиданный".

Напомним, "Имела честь открыть": Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.

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