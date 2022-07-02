Известная певица и главная героиня второго сезона «Холостячки» поделилась рассказом в своих сториз. Накануне нового концерта артистка попала в неприятность, которая с ней раньше ни разу не случалась: Злата опоздала на свой поезд.

«Бум! Это произошло! Я просто думаю, что как хорошо, что у меня есть авто. Как хорошо, потому что я впервые за 12 лет опоздала на поезд. Вот просто взяла и опоздала на поезд!», - рассказала Огневич.

На кадрах можно было увидеть, как артистка ехала по ночной трассе за рулем собственной машины.

«Я сейчас буду ехать в ночь по Одесской трассе, чтобы успеть на концерт завтра», - поделилась с поклонниками певица.

Огневич также призналась, что на самом деле не против таких «приключений».

«Обожаю приключения, а они – меня!», - написала певица.

Позже она также показала, что решила организовать себе в машине приятную атмосферу: певица ехала на концерт, включив в авто изысканный джаз.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан впечатлила новым стилем, кадры.

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