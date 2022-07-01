Співачка Анна Трінчер показала, як гуляє зі своїм нареченим та його страждання, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, актриса та блогерка. Зірка полягає у стосунках із блогером Олександром Волошиним, який нещодавно зробив дівчині пропозицію. Співачка нещодавно зважилася на операцію зі збільшення погруддя, а також хвалилася новою квартирою, в яку в'їхала зі своїм нареченим. Нове житло дуже просторе, а ще у ньому є камін, як зауважила Ганна.

Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ганна поділилася кадрами, як гуляла разом зі своїм коханим. Трінчер продемонструвала, як Волошин намагався заїхати на гірку самокатом.

"Але так було не одразу", - написала Ганна.

На кадрах можна побачити, як Олександр намагався затягнути самокат, але в нього нічого не виходило.

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А ще Politeka повідомляла, що Ганна Трінчер із нареченим похвалилися розкішною обновкою, вразивши розмахом.

Також Politeka писала, що Трінчер у відвертому вбранні розімліла в обіймах Павла Зіброва.