Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала яскравий образ під час прогулянки з подругою, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко - модель-початківець і онука легендарної співачки Софії Ротару. Дівчина живе та навчається у Нью-Йорку, США, де й робить перші кроки у кар'єрі. Соня має нареченого - відомого бізнесмена-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс. Не забуває Євдокименко і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу Соня вирішила поділитися спільним фото із подружкою. На фото Євдокименко була у штанах та піджаку. Зірка також одягла топік, а образ доповнила стильною сумочкою, окулярами та білими кросівками. Поруч була подружка, яка одягла приталену сукню та чорні окуляри. Дівчата посміхаючись, йшов через пішохідний перехід на тлі хмарочосів.

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