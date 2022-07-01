Як пише Politeka.net, Ганна Богдан – учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливако. Дівчині вдалося перемогти в проекті і пара довгий час зустрічалася, але випробування війною не вдалося пройти і не так давно Ганна зізналася, що пара розійшлася, не розповівши подробиць. Після цього Богдан наважилася на кардинальний крок – зміну іміджу. Блогерка вперше підстриглася під каре, маючи кучеряве волосся. А цього разу в Інстаграмі Ганна вирішила показати, як її кучері поєднуються з короткою зачіскою.

"Ви питали, як мені з кучерями на мою нову довжину волосся. Якось так. Сьогодні не вирівнюватиму. Сьогодні буду з кучерями", - написала Ганна.

"Щоденні ритуали ніхто не скасовував", - продовжила Ганна.

На кадрах можна побачити Богдан із кучерями та короткою зачіскою.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан чесно показала фігуру, над якою не працювала чотири місяці.

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