Як пише Politeka.net, Ганна Богдан – учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливако. Дівчині вдалося перемогти в проекті і пара довгий час зустрічалася, але випробування війною не вдалося пройти і не так давно Ганна зізналася, що пара розійшлася, не розповівши подробиць. Після цього Богдан наважилася на кардинальний крок – зміну іміджу. Блогерка вперше підстриглася під каре, маючи кучеряве волосся. А цього разу в Інстаграмі Ганна вирішила показати, як її кучері поєднуються з короткою зачіскою.
"Ви питали, як мені з кучерями на мою нову довжину волосся. Якось так. Сьогодні не вирівнюватиму. Сьогодні буду з кучерями", - написала Ганна.
"Щоденні ритуали ніхто не скасовував", - продовжила Ганна.
На кадрах можна побачити Богдан із кучерями та короткою зачіскою.
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Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан чесно показала фігуру, над якою не працювала чотири місяці.
А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан показала, з ким тепер веселиться без Залівака
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