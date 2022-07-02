Как пишет Politeka.net, блогерша Кристина Горняк призналась, что в последнее время чувствует себя не очень хорошо. Жена Остапчука обратила на это внимание после того, как пересмотрела контент для своего блога за недавнее время.

«Поняла, что мой контент, кажется, совсем с вами не разговорный. Что я свою энергию не могу собрать в кучу. И не могу ее вам отдавать», - рассказала Горняк.

Блогерша призналась, что дело в ее апатия. По словам Горняк, такое состояние у нее бывает редко, однако сейчас именно такой период.

«У меня редко апатия…Я прошу меня за это простить, сейчас просто такое состояние. Я обещаю, что скоро позитивная Кристи Гор вернется. Просто дайте мне немного времени», - обратилась к своим подписчикам Горняк.

Блогерша попросила у украинцев совета, как выходить из такого состояния.

Свои видео Горняк записывала под открытым небом, сидя на траве. В процессе блогерша призналась, что боится клещей, поэтому всегда избегает любых столкновений с ними.

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