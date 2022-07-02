Артистка в Instagram решила поделиться своим рецептом котлет по-киевски и показала все на видео.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 кг индюшачьего фарша;
- 500 гр шампиньонов;
- 1-2 луковицы;
- панировочные сухари;
- сыр твердый 200гр;
- соль, перец по вкусу;
- зелень;
- 2 зубчика чеснока.
"Приготовление котлет начинается с подготовки начинки. Берем лук, обжариваем, отдельно пассеруем шампиньоны, и перебиваем все в блендере. Затем добавляем сыр, петрушку и снова все перемешиваем", - объясняет Саливанчук.
Далее, по словам Анны, нужно выложить на ладонь фарш, а готовую начинку положить в середину. Далее скручиваем котлетку и обваливаем в панировочных сухарях.
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"С обеих сторон котлеты обжариваем до золотистой корочки. После того как обжарили несколько минут на сковороде, поставьте котлеты в духовку на 40 мин/180 градусов. Аппетитные котлетки готовы", - рассказывает жена продюсера "Квартал 95".
Поклонники в комментариях оценили рецепт:
"Приятно смотреть как Вы готовите. Вы не только талантливая актриса, но и красивая девушка, хорошая хозяйка и добрая мама";
"Очень аппетитно, из простых продуктов 🔥".
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук честно рассказала о конфликтах с мужем.
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