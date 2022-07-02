Артистка в Instagram решила поделиться своим рецептом котлет по-киевски и показала все на видео.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 кг индюшачьего фарша;
  • 500 гр шампиньонов;
  • 1-2 луковицы;
  • панировочные сухари;
  • сыр твердый 200гр;
  • соль, перец по вкусу;
  • зелень;
  • 2 зубчика чеснока.

"Приготовление котлет начинается с подготовки начинки. Берем лук, обжариваем, отдельно пассеруем шампиньоны, и перебиваем все в блендере. Затем добавляем сыр, петрушку и снова все перемешиваем", - объясняет Саливанчук.

Далее, по словам Анны, нужно выложить на ладонь фарш, а готовую начинку положить в середину. Далее скручиваем котлетку и обваливаем в панировочных сухарях.

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"С обеих сторон котлеты обжариваем до золотистой корочки. После того как обжарили несколько минут на сковороде, поставьте котлеты в духовку на 40 мин/180 градусов. Аппетитные котлетки готовы", - рассказывает жена продюсера "Квартал 95".

Поклонники в комментариях оценили рецепт:

"Приятно смотреть как Вы готовите. Вы не только талантливая актриса, но и красивая девушка, хорошая хозяйка и добрая мама";

"Очень аппетитно, из простых продуктов 🔥".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук честно рассказала о конфликтах с мужем.

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