Актриса Анна Саливанчук снова показала, чем балует дома своего мужа, продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

Артистка в Instagram решила поделиться своим рецептом котлет по-киевски и показала все на видео.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

1 кг индюшачьего фарша;

500 гр шампиньонов;

1-2 луковицы;

панировочные сухари;

сыр твердый 200гр;

соль, перец по вкусу;

зелень;

2 зубчика чеснока.

"Приготовление котлет начинается с подготовки начинки. Берем лук, обжариваем, отдельно пассеруем шампиньоны, и перебиваем все в блендере. Затем добавляем сыр, петрушку и снова все перемешиваем", - объясняет Саливанчук.

Далее, по словам Анны, нужно выложить на ладонь фарш, а готовую начинку положить в середину. Далее скручиваем котлетку и обваливаем в панировочных сухарях.

"С обеих сторон котлеты обжариваем до золотистой корочки. После того как обжарили несколько минут на сковороде, поставьте котлеты в духовку на 40 мин/180 градусов. Аппетитные котлетки готовы", - рассказывает жена продюсера "Квартал 95".

Поклонники в комментариях оценили рецепт:

"Приятно смотреть как Вы готовите. Вы не только талантливая актриса, но и красивая девушка, хорошая хозяйка и добрая мама";

"Очень аппетитно, из простых продуктов 🔥".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук честно рассказала о конфликтах с мужем.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Анна Богдан впечатлила новым стилем.

Также Politeka писала, что Злата Огневич попала в неприятность перед концертом.