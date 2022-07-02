Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно выступала для военных, все месяцы с начала вторжения посвящала себя помощи украинцам, занималась волонтерством и рассказывала о последних новостях в Инстаграм. Впервые за четыре месяца Ольга решилась на возобновление работы.

«Первый спектакль с начала войны… А ощущение такое, будто вчера… Душа хочет лекарства… А театр лечит и объединяет нас, как никогда… хорошо! #мастерымаргарита» - заявила Ольга под подборкой кадров с коллегами.

Как известно, артистка часто гастролировала с выступлениями до войны и нередко с мужем впечатляла игрой на сцене.

«Хорошо это хорошо, но…; Оля, вам так хорошо с подобранными волосами; В Тернополе будете?; Наконец-то гастроли стали реальными.... Сложные часы... Театр необходим людям! Это хоть как-то поднимает дух !❤️🙌; Люблю вас! Вы такая прекрасная женщина и актриса! ❤️».

Также звезда заговорила про Бородянку, которая пострадала от бострелов оккупантов - они пытаются уничтожить и мирное население, и дома украинских граждан.

«Бородянка непокорна! ✊🏻С днем ​​конституции, моя страна! Мы выстоим! Верим в ВСУ! Верим в нашу ПОБЕДУ!🇺🇦✊🏻» - пишет Ольга. В сети также поддерживают мнение Сумской.

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