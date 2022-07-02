Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после участия в шоу "Холостяк" стала женой главного герой Никиты Добрынина, продолжает активно вести социальные сети. Девушка часто рассказывает о жизни с Никитой, делится подробностями их будней и не забывает рассказывать о сыне.

Нередко Даша получает множество неуместных вопросов, касающихся ребенка - матери разных возрастов пытаются поучать девушку в сети и пишут ей, как лучше себя вести. В особенности это касается жизни с ребенком и подходу к его воспитанию или уходу за ним.

Сама Даша на такие выпады не реагирует, но с удовольствием рассказывает о переменах в их буднях.

«Айфон напоминает, что завтра будет пик 8-го прыжка развития. Сейчас такое поведение на 130% из 100. Мало ест, очень нервничает, перемена настроения более чем за одну секунду. И если я говорю «этого нельзя делать», для него это сигнал действия. Про постоянные развлечения я уже молчу» - говорит Даша.

Также Даша выложила снимки с отдыха в солнечной Хорватии, куда отправилась без мужа, а только с маленьким сыном Львом.

На новых фотографиях Даша с малышом запечатлены на небольшом пикнике в потрясающе красивом месте у озера, а на фоне видно высокие горы.

В подписи к публикации Квиткова написала: "В память про красивое, но такое чужое". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото Даши.

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