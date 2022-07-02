Как пишет Politeka.net, Анна Неплях стала "Мисс Украина Вселенная 2021", получив популярность в социальных сетях и часто общалась с поклонниками. Также она представляла Украину на международном конкурсе "Мисс мира".

Недавно Анна призналась - из-за стресса она сильно располнела и набрала вес, а также знает, что это поменяло ее внешность. Впрочем, девушка уверяет: вес можно принимать адекватно, а сбросить его проблемой не будет.

По ее словам, она постоянно заедает стресс, поэтому скачок в весе был стремительным. Сейчас при росте в 173 см она весит 68 кг.

Девушка подмечала, что из-за стресса кто-то худеет, кто-то набирает. А она просто искала утешение и безопасность в еде с подсознательным желанием оградиться от внешнего мира.

«Рубрика: располневшая Мисс Украина Вселенная» - иронично подметила Анна.

Также на своей странице в Instagram экс-участница шоу "Холостяк" разместила кадры со свадьбы своей подруги, финалистки конкурса "Мисс Украина Вселенная"-2021 Маргариты Довбун и фотографа Александра Радомского.

На праздник Анна Неплях пришла в оранжевом платье свободного кроя от известного украинского бренда. Образ модель дополнила белыми туфлями на высоченных каблуках и белой сумочкой.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина честно показала фигуру в купальнике перед зеркалом.

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