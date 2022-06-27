Как пишет Politeka.net, Оля Мартыновская является известным шеф-поваром, а также судьей проекта "МастерШеф", она ведет социальные сети и нередко рассказывает о полезных рецептах. После вторжения рф на наши земли она не стала молчать и часто выражает эмоции в Инстаграм.

В этот раз после ночного обстрела Киева Ольга также не смолчала.

«А они пускают ракеты. По детям, по домам, по жизням. А кто-то в директе дает «дельные» советы: «Не желайте зла другим, а то…». Эта схема уже давно не работает! Я готова резать их без перчаток! Думаю, у меня бы даже сердце не дрогнуло. Ибо скоро не останется этого сердца, ненавижу!

И не вздумайте говорить, что устали и надо взять выходной от новостей или не постить о войне! А если ВСУ возьмет себе пару выходных?! Продолжайте кричать, где бы вы ни были» - высказалась Ольга.

Мы писали, Ольга занялась написанием книжек об украинской кухне, а также благотворительными вечерами, где собирает деньги на помощь Украине. Сейчас Мартыновская находится в Праге, но собралась в еще одну столицу, о чем рассказала в новых сторис.

"Движемся дальше в Париж", - написала Мартыновская и показала свою дочь Веру.

"А Париж будет особенным", - продолжила интриговать Ольга, поделившись еще одним снимком дочери.

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