Как пишет Politeka.net, Оля Мартыновская является известным шеф-поваром, а также судьей проекта "МастерШеф", она часто делится рецептами в Инстаграм и рассказывает о полезных блюдах. После очередных обстрелов оккупантов Ольга решила высказаться о подлости и циничности русского народа.

«Со всех сторон лезут эти твари. Наверное, как и большинство (кроме наших ВСУ), я на эмоциональном дне. Те террористы делают все, чтобы мы перестали верить, знают по чему бить, на что давить.

Как бы сильно я не держалась, но и у меня опускаются руки, не на долго, но все же» - пишет Мартыновская.

После ночного обстрела Киева Ольга также не смолчала.

«А они пускают ракеты. По детям, по домам, по жизням. А кто-то в директе дает «дельные» советы: «Не желайте зла другим, а то…». Эта схема уже давно не работает! Я готова резать их без перчаток! Думаю, у меня бы даже сердце не дрогнуло. Ибо скоро не останется этого сердца, ненавижу!

И не вздумайте говорить, что устали и надо взять выходной от новостей или не постить о войне! А если ВСУ возьмет себе пару выходных?! Продолжайте кричать, где бы вы ни были» - высказалась Ольга.

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