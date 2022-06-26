Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Париже. Также Ольга судит проект "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится вкусными рецептами, анонсами, а также кадрами из личной жизни. А в этот раз Ольга решила показать фото со своей дочерью Верой, но что-то пошло не так.

Инстаграм воспринял ее публикацию как угрозу, поэтому удалил. Сейчас это частая практика сети из-за войны. Слишком либеральные правила платформы не дают возможность честно рассказать о событиях, ведь это разжигает ненависть, по мнению Инстаграм.

Публикации Ольги не стала исключением. Мартыновская саркастически отреагировала на это удаление ее сторис.

"Особенно Вера на фото несет угрозу", - написала Ольга.

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