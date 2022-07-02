Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушке удалось победить, после чего построить отношения с главным героем, и в итоге пара решила жениться. А в прошлом году Даша родила первенца, сына, которого назвали Львом. Теперь жена Добрынина успешный блогер и активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанами активно кадрами из своей жизни. Квиткова недавно отправилась в отпуск с ребенком, решив устроить путешествие по Европе. А теперь Даша рассказала свои планы после отпуска.
"Тут невероятно красиво. Но все чужое. Никита вчера сказал, что нам, наверное, нужно будет немного дольше оставаться в Европе. Как они достали", - написала Даша.
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Напомним, жена "Холостяка" Добрынина избавилась от белья, впечатлив панорамным видом
Также Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина Квиткова показала заграничный отдых, пока муж в Киеве
А еще Politeka писала, что жена "Холостяка" Квиткова в крошечном топе не стала скрывать, как "обновила" фигуру в отпуске