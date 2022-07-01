Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушке удалось победить на проекте, после чего пара некоторое время встречалась, а потом и вовсе женилась. В прошлом году Квиткова родила первенца. Малыша решила назвать Львом. Также Даша стала довольно известной блогеркой в Инстаграм. И в этот раз жена Добрынина решила поделится кадрами из отдыха в Италии.

На кадрах Даша была в платье. Как можно заметить, звезда не надевала белье, поэтому легко видна полоса, которая не загорела, когда блогерка отдыхала в Хорватии. А сейчас жена Добрынина хвасталась видами горного озера в Италии.

"Мечтала попасть в это место с мужем, после нашей победы обязательно съездим сюда вместе", - написала девушка.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Мне наш Синевир напоминает. Очень красиво", "Как красиво", "Моя мечта тоже поехать туда".

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