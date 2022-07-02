Популярная украинская певица и кума Дзидзьо поделилась в своем Инстаграм новым постом, в котором напомнила о том, что она – настоящая артистка и творческая личность. Цибульская написала проникновенное стихотворение на украинском языке, которое заставляет задуматься.
«Куплю собі у долі новий день. ⠀
Не за монети, ⠀
Просто за надію.⠀
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За те, що найдорожче у людей, ⠀
А як відмовить … що тоді я вдію?⠀
Куплю собі тоді у долі .. час.⠀
І попрошу щоб не спішила старість.⠀
Хоча , нехай приходить в сивинах,⠀
Бо юність досі в пам’яті зосталась.⠀
Куплю собі у долi …. Попрошу…⠀
Хай просто так. Нiчого не дарує. ⠀
Бо доля тільки обраних січе. ⠀
Туди, де б‘є - візьме і поцілує».
Эти строки певица также зачитала и наложила на видео, на котором она ехала в машине. На кадрах Цибульская выглядела задумчиво и немного грустно.
Поклонники певицы пришли в восторг от ее творчества.
«Как красиво! С душой искренне гениально! Плещу и горжусь очень», «Очень красиво», «Сильно это очень трогательно, на глазах слезы», «Прямо в сердце», - пишут люди.
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