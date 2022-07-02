Оля Цибульская взяла украинцев за душу искренними строчками о судьбе и надежде.

Популярная украинская певица и кума Дзидзьо поделилась в своем Инстаграм новым постом, в котором напомнила о том, что она – настоящая артистка и творческая личность. Цибульская написала проникновенное стихотворение на украинском языке, которое заставляет задуматься.

«Куплю собі у долі новий день. ⠀

Не за монети, ⠀

Просто за надію.⠀

За те, що найдорожче у людей, ⠀

А як відмовить … що тоді я вдію?⠀

Куплю собі тоді у долі .. час.⠀

І попрошу щоб не спішила старість.⠀

Хоча , нехай приходить в сивинах,⠀

Бо юність досі в пам’яті зосталась.⠀

Куплю собі у долi …. Попрошу…⠀

Хай просто так. Нiчого не дарує. ⠀

Бо доля тільки обраних січе. ⠀

Туди, де б‘є - візьме і поцілує».

Эти строки певица также зачитала и наложила на видео, на котором она ехала в машине. На кадрах Цибульская выглядела задумчиво и немного грустно.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее творчества.

«Как красиво! С душой искренне гениально! Плещу и горжусь очень», «Очень красиво», «Сильно это очень трогательно, на глазах слезы», «Прямо в сердце», - пишут люди.

Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес решился на новое тату, эффектные кадры.

Как сообщала Politeka, Мартыновская из "Мастер Шеф" с дочерью растрогала видом.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" впечатлила видом в черно-белом платье.