Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец и бывший муж певицы Нади Дорофеевой. Звезда ушла от артиста к ресторатору Михаилу Кацурину, другу семьи, который также развелся со своей женой. Пока новоиспеченная пара отдыхала вместе в Барселоне, Владимир развлекался с экс-женой Кацурина Дашей в Киеве. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз Владимир показал кадры, как делает себе новую татуировку. На сторис можно увидеть рисунок, который готовил наносить мастер.

"Время одеваться", - написал лаконично Дантес.

До этого мы писали, что у Владимира были проблемы из-за Инстаграм.

"Оказывается, моя утренняя сторис о том, что я проснулся под свист ракет над головой, а потом взрывы - это нарушает правила сети. Хм, ну прикольно", - написал Владимир, рассказывая о своем плохом утре.

Напомним, Дантес и Барских на своих первых кастингах растопили сердца украинцев

А еще Politeka сообщала, что Дантес после разрыва с Дорофеевой спел удивительную песню о любви, видео

Также Politeka писала, что Дорофеева, которая ушла к Кацурину, трогательно обратилась к экс-мужу Дантесу



