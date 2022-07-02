Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками". После начала войны знаменитость активно гастролирует, выступая с благотворительными представлениями. Не забывает Кухар и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Екатерина поделилась ярким образом в черно-белом платье. Звезда задумчиво стояла на фоне ступенек.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень надеемся", "Очень красивое платье", "Вы - любовь", "Маленькая волшебная принцесса ты и будешь навсегда красавица волшебная слава Украине все будет хорошо", "вся печаль и величие Украины в Вашем образе", "Как всегда прекрасна! И платье прекрасное, очень подходит тебе Катюша!!!".

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