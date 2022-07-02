Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая живет и работает в Париже. Также знаменитость судит проект "Мастер Шеф" вместе с Владимиром Ярославским и Эктором Хименес-Браво. А после начала войны Ольга занималась написанием книг об украинской кухне и благотворительными ужинами, где собирает деньги для Украины.

Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где в этот раз решила показать кадры со своей дочерью Верой. Ольга сделала селфи, обнимая маленькую дочь. Мать с дочерью легонько улыбнулись, добавляя теплоты и трогательности кадру.

"Последняя неделя эмоциональное состояние было где-то на уровне плинтуса. Только когда что-то делаю даже маленькое для людей, для страны, мне стает немножко лучше", - написала Ольга.

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