Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая живет и работает в Париже. Также знаменитость судит проект "Мастер Шеф" вместе с Владимиром Ярославским и Эктором Хименес-Браво. А после начала войны Ольга занималась написанием книг об украинской кухне и благотворительными ужинами, где собирает деньги для Украины.
Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где в этот раз решила показать кадры со своей дочерью Верой. Ольга сделала селфи, обнимая маленькую дочь. Мать с дочерью легонько улыбнулись, добавляя теплоты и трогательности кадру.
"Последняя неделя эмоциональное состояние было где-то на уровне плинтуса. Только когда что-то делаю даже маленькое для людей, для страны, мне стает немножко лучше", - написала Ольга.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"А чего вы возмущаетесь?": в Донецке студентов отправляют на убой, матери "бунтуют"
ВСУ отразили сразу два массированных наступления оккупантов, россиянам пришлось отступить: первые подробности
Блондинка из "Женского квартала" впечатлила верхним шпагатом в мини: "Просто огонь"
Рф преследует две цели: выяснилось, чего хочет добиться Кремль ракетным террором
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала, почему у нее уже опускаются руки
А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" эмоционально высказалась после обстрелов Киева
Также Politeka писала, что беда настигла Мартыновскую из "Мастер Шеф", звезда не стала молчать о дочери