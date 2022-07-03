Ирина Горовая рассказала, в чем находит силы и поддержку во время войны.

Как пишет Politeka.net, бывшая жена Потапа и известная украинская продюсер поделилась в Инстаграм размышлениями на важную тему. Горовая призналась, что она, как и многие украинцы, в период войны начала переживать много негативных эмоций.

«Я, как и все, тяжело переживаю каждую потерянную жизнь и каждую разрушенную судьбу. Но я понимаю, что мы не сможем построить наше будущее на боли и страхе. Поэтому мы должны поддерживать свое моральное состояние и находить скрытые возможности и ресурсы, которые мы даже и не представляли найти», - написала Горовая.

Она призналась, что для нее самой таким ресурсом стало общение с людьми. По словам продюсера, сейчас оно помогает ей открыть себя с новой стороны.

По словам Горовой, именно в стрессовых ситуациях человек начинает смотреть по сторонам и искать новое, поэтому такой страшный период может неожиданно помочь человеку привнести в свою жизнь что-то, чего в ней раньше не было.

«И если не потерять себя в эти темные времена, то можно стать намного шире и глубже, чем ты был до этого. Это и станет твоей точкой роста и твоим преимуществом в борьбе с депрессией, апатией и тьмой», подытожила Горовая.

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