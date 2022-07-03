Украинская ведущая рассказала о встрече с вдохновляющими женщинами, которые поддержали Украину. Среди них оказалась йеменская правозащитница Тавакуль Карман, которая получила Нобелевскую премию за миротворческую деятельность.
По словам Ефросининой, во время общения с Тавакуль они выяснили, что сталкиваются с похожими проблемами.
«Мы с Тавакуль час говорили о том, как обе хорошо разбираемся в определенных реакциях людей на нашу деятельность: когда говоришь иностранцу, что ты из страны, где идет война, а он отводит глаза; когда убеждаешь чиновника той или иной страны, что теме помощи Украине нужно уделять больше внимания, а потом он прерывает с тобой все связи; когда спрашиваешь главных редакторов европейских изданий, почему новости о геноциде украинцев перекочевали с первых столбцов на страницы с гороскопами, а они отвечают, потому что «toxic topic»…», - рассказала ведущая.
По ее словам, правозащитница и другие влиятельную женщины, которые приняли участие в мероприятии от организации United for Ukraine, дали ей один важный совет:
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«Главное, не переставай говорить! Единственное, чем можно предать свою страну – это замолчать! Все остальное – только обстоятельства жизни. А вот умолчать нельзя. Мир не должен думать, что его это не касается!».
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