Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако и победительница в финале. Вместе с главным героем шоу Анна прожила около года вместе, а совсем недавно заявила, что они расстались.

Сама Богдан оставаться в стране после этого надолго не стала и несколько недель не комментировала свое решение. Сейчас Анна постепенно делится крупицами информации о происходящем в ее жизни.

У Анны поинтересовались, начала ли она новые отношения: «Нет, нового не имею парня. Я не прыгаю с отношений в отношения. И вообще, мне очень тяжело, чтоб кто-то понравился. Так было всегда».

Также она подметила, что со временем легче ей без Заливако не стало: «Нет, не лучше, события в нашей стране не дают быстро вылечить мое сердце и чувствовать себя лучше».

Мы писали, ради утешения и безопасности Анна даже уезжала из страны. А после честно призналась: ей очень хотелось перемен в собственномстиле, который она не меняла годами. Поэтому Анна сменила прическу и избавилась от пышных кудрей.

Она выбрала коротенькое каре и часто появлялась в Стори с ровными волосами, поэтому многим стало интересно, как выглядит прическа Анны уже без укладок.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан честно показала фигуру, над которой не работала четыре месяца

А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан показала, с кем веселится теперь без Заливако

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