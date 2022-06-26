Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. В финале девушка выборола победу у Юлии Бельченко и после пара долго встречалась. Но война стала настоящим испытанием для влюбленных, которые они не смогли выдержать. Поэтому недавно Анна Заявила, что они разошлись. Зато Богдан стала успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев.
А на новых кадрах Богдан решила показать, как выглядит ее фигура. Звезда не занималась четыре месяца в спортзале. Анна опубликовала фото, на котором позировала в шортиках и топике перед зеркалом. Анна сделала селфи, выставив одну ножку вперед.
"4 месяца без спорта. А вы ходите в зал?", - спросила Богдан и предложила нажать на один из вариантов ответа.
А до этого Богдан показывала, как лакомилась бургером.
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"Два...", - подписала блогерка.
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